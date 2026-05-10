به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کارشناس هواشناسی جوی پایدار و آسمان صاف و آفتابی تا عصر روز سه شنبه برای استان پیش بینی کرد.
مهدی آخوندی گفت: خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهد تا ظهر روز سه شنبه وضع جو در استان پایدار و آسمان صاف و آفتابی خواهد بود. از بعدازظهر سه شنبه تا بعدازظهر چهارشنبه با گذر امواج تراز میانی جو از سطح منطقه ضمن افزایش ابر در برخی ساعات، رگبار باران و گاهی وزش بادهای لحظهای و ریزش تگرگ پیش بینی میشود.
این کارشناس هواشناسی اظهار کرد: برای ناپایداریهای مذکور، هشدار زرد صادر شده است و باتوجه به اینکه در فصل بهار قرار داریم و رشد ابرهای همرفتی محتمل است، هموطنان از نشستن در کنار رودخانههای و مسیلها خودداری کنند و هنگام رانندگی مراقب لغزندگی جادهها و کاهش دید افقی باشند. به لحاظ دمایی امروز و فردا نسبت به روز گذشته افزایش نسبی دما خواهیم داشت.