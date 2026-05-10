به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تأکید بر رفع فوری موانع سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، تسریع در واگذاری زمین و تکمیل زیرساخت‌ها را پیش‌نیاز توسعه نیروگاه‌های خورشیدی استان دانست.

علی‌اصغر ذاکری در نهمین جلسه بررسی مسائل و موانع نیروگاه‌های خورشیدی استان گفت: تابش بالای خورشید و وجود پهنه‌های مناسب، کرمان را به یکی از مستعدترین مناطق کشور برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تبدیل کرده است و باید از این مزیت برای تحقق توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی بهره برد.

وی افزود: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش سهم انرژی پاک دارند و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند موانع پیش‌روی آنان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در این نشست، روند پیشرفت طرح‌ها، چالش‌های موجود و فرآیند‌های مرتبط با واگذاری زمین مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مسائل مربوط به پروژه‌های کوچک‌مقیاس و بزرگ‌مقیاس به‌صورت تخصصی ارزیابی شد.