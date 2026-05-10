به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بارش‌های مناسب امسال و تأمین بخشی از حق‌آبه‌های زیست‌محیطی، سبب شده تالاب‌های شهرستان نقده در وضعیت مطلوبی قرار بگیرند؛ وضعیتی که بار دیگر این منطقه را به یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر در کشور تبدیل کرده است.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان نقده از تامین حقابه تالاب‌ها طی سال‌جاری خبر داد و افزود: شهرستان نقده یکی از زیست گاه‌های مهم زیست محیطی است که امسال با بارش‌های مناسب و تامین حقابه، صد درصد آبگیری شده‌اند.

اکبر قائمی وضعیت تالاب‌های طالقان، سولدوز، درنا و تالاب‌های بین المللی شورگل حسنلو، درگه سنگی از وضعیت مطلوبی برخوردارند که بعلت مناسب بودن سطح آب و ترمیم گیاهان، با آغاز فصل تخم گذاری پرندگان پناهگاه و مأمن خوبی برای لانه گزینی بوجود آمده است و انتظار می‌رود شاهد افزایش ۳۰ درصدی پرندگان در این تالاب‌ها باشیم.

پرندگانی که در این تالاب‌ها زاد آوری دارند، انواع اردک‌ها از جمله مرمری، سر حنایی، تاجدار، و اردک حفاظت شده سرسفید، انواع حواصیل ها، پرستو‌های دریایی و پرنده نادر خروس کولی کرمانشاهی است.

شهرستان نقده ۱۸ تالاب فصلی و دائمی دارد که در حالا حاضر ۶ تالاب از وضعیت مطلوبی برای استراحت و تغذیه پرندگان بومی و مهاجر برخوردار است.