رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه از خروج دام ‌های غیرمجاز که بدون توجه به تاریخ پروانه چرا وارد منطقه پناهگاه حیات وحش کاوه ده شده بودند، خبر داد و گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از تخریب مراتع و پیشگیری از شیوع بیماری ‌های مشترک بین حیات وحش و دام ‌های اهلی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا در تشریح این خبر گفت: دام ‌های غیرمجاز که برخلاف تاریخ درج شده در پروانه‌ های چرای خود وارد منطقه پناهگاه حیات وحش کاوه ده شده بودند، توسط یگان حفاظت محیط زیست از منطقه خارج شدند.

وی افزود: این عملیات با هدف اصلی حفاظت از مراتع و جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی منطقه و همچنین پیشگیری از سرایت بیماری‌ های مشترک بین حیات وحش و دام‌ های محلی اجرا شده است.

فیروزنیا با اشاره به اجرای پروژه مدیریت چرا و کنترل دام در مراتع شهرستان فیروزکوه، بیان کرد: این پروژه با هدف حفظ پوشش گیاهی و جلوگیری از تخریب عرصه‌ های طبیعی تدوین و اجرا شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در همین راستا، اکیپ ‌های مشترکی با همکاری ادارات منابع طبیعی، دامپزشکی، محیط زیست و امور عشایری تشکیل شده ‌اند، بیان داشت: این اکیپ ‌ها با استقرار در گلوگاه‌ های مهم منطقه، مانع ورود دام‌ های غیرمجاز شده و دام ‌های وارد شده را نیز از مراتع خارج می‌ کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه در پایان خاطر نشان کرد: این اقدامات در راستای حفاظت پایدار از ذخایر طبیعی و زیست‌ محیطی شهرستان فیروزکوه و حفظ تعادل اکولوژیکی منطقه صورت می‌ پذیرد.