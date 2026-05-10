

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

یانیک سینر از ایتالیا (بخت اول قهرمانی) ۲ - ۰ سباستین اوفنر از اتریش (ست‌ها: ۶ - ۳ و ۶ - ۴)

آلکسی پاپیرین از استرالیا ۲ - ۱ یاکوب منشیک از چک

ایگناسیو بوس از پرو ۱ - ۲ فرانسیس تیافو از آمریکا

آندره آ پلگرینو از ایتالیا - آرتور فیس از فرانسه (مصدومیت و انصراف فیس در ست نخست)

میمومیر کچمانوویتس از صربستان ۰ - ۲ آندری روبلف از روسیه

کریستین خارین از شیلی ۰ - ۲ آلخاندرو داویدوویچ از اسپانیا

روبرتو بائوتیستا از اسپانیا ۰ - ۲ برندان ناکاشیما از آمریکا

بن شلتون از آمریکا ۱ - ۲ نیکولوز باسیلاشویلی از گرجستان

ماریانو ناوونه از آرژانتین ۲ - ۰ فلیکس اوژر از کانادا

حمد مجدوویچ از صربستان ۲ - ۱ ژائو فونسکا از برزیل

توماس مارتین اچه بری از آرژانتین ۱ - ۲ ماتیا بلوچی از ایتالیا

مارین شیلیچ از کرواسی ۰ - ۲ مارتین لاندالوس از اسپانیا

ترنس آتمان از فرانسه ۰ - ۲ فلاویو کوبولی از ایتالیا

تیاگو تیرانته از آرژانتین ۲ - ۰ کامرون نوری از انگلیس

پابلو یاماس از اسپانیا ۲ - ۱ کورنتن موته از فرانسه

- دانیل مدویداف از روسیه، لورنزو موزتی از ایتالیا، فرانسیسکو سروندولو از آرژانتین، کاسپر رود از نروژ، یری لهچکا از چک، کارن خاچانوف از روسیه، بوتیک فان دِزاند شولپ از هلند، اوگو اومبر از فرانسه، دینو پرژیمیچ از کرواسی، ماتئو آرنالدی از ایتالیا، رافائل خودار از اسپانیا، لرنر تین از آمریکا، آلکساندر بوبلیک از قزاقستان، تامی پل از آمریکا، لوچانو داردری از ایتالیا، آلکساندر بلوکس از بلژیک و آلکساندر زورف از آلمان (بخت دو قهرمانی) نیز به دور سوم راه یافته‌اند.