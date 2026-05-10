به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زارعی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی با توجه به گرادیان فشاری حاکم بر منطقه شرق کشور تا اواسط هفته گاهی وزش تند باد و در مرز شرقی ونیمه غربی گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در برخی ساعات سبب کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

زارعی با اشاره به رگبار و رعد و برق شب گذشته در برخی از نقاط استان افزود: ایستگاه‌های آرین شهر، فتح آباد فردوس، خضری دشت بیاض، اسفدن، سرایان و سه قلعه بارش‌های کمتر از یک میلی متر را گزارش کردند.

وی افزود:همچنین وزش باد شدید از ایستگاه علی آباد زارعین به میزان ۱۱۹ کیلومتر در ساعت گزارش شده است

صبح امروزخضری دشت بیاض با کمینه دمای ۱۱ درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته بندان و با بیشینه دمای ۴۴ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان بین ۱۷ و ۳۵ درجه سلسیوس ثبت شد.