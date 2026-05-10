به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اولین شوی سوارکاری کشور با حضور پرشور علاقمندان و رقابت ۹۰ راس اسب اصیل ایرانی در شهرستان میاندوآب برگزار شد. این رویداد مهم ورزشی که به مناسبت گرامیداشت «جنگ رمضان» و «هفته هلال احمر» ترتیب یافت، فرصتی مغتنم برای توسعه فرهنگ سوارکاری و معرفی ظرفیت‌های منطقه در این حوزه بود.

امیر محمدیان، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میاندوآب، با اشاره به استقبال کم‌نظیر مردم از این همایش، تصریح کرد: برگزاری این شو، گامی بلند در جهت ترویج ورزش سوارکاری و نمایش توانمندی‌های منطقه در این رشته است. حضور ۹۰ اسب اصیل ایرانی از استان‌های مختلف کشور از جمله آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، یزد، شوشتر و کردستان، جلوه‌ای بی‌نظیر به این رویداد بخشید و تنوع نژادی و زیبایی اسب‌های اصیل ایرانی را به نمایش گذاشت.

وی افزود: این همایش نه تنها موجب نشاط و هیجان در جامعه ورزشی منطقه شد، بلکه فرصتی برای معرفی قابلیت‌های شهرستان میاندوآب در برگزاری رویداد‌های ملی فراهم کرد. هدف دیگر این رویداد، ترویج فرهنگ نگهداری و پرورش اسب‌های اصیل ایرانی و ایجاد بستری برای تبادل دانش و تجربیات میان فعالان این عرصه بود.