به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهگیلویه و بویراحمد،فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: طی دو سال گذشته تا به امروز در بیش از بیست نقطه شهر دهدشت بیش از دو هزار اصله نهال کاشته شد.

سیدایرج کاظمی جو با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۰ پویش نهال کاری در مناطق مختلف شهرستان کهگیلویه اجرا شد افزود: با هدف تحقق تحقق طرح کاشت یک میلیارد درخت نهال‌های مثمر و غیرمثمر بین همیاران طبیعت، مردم، دهیاران و شورا‌های شهرستان کهگیلویه توزیع شد.

حقستان مسئول جنگلداری منابع طبیعی شهرستان کهگیلویه هم گفت: هدف از اجرای درختکاری در این شهرستان حفاظت از منابع آب و خاک، زیبایی‌شناسی مناطق، توسعه فضای سبز، ایجاد پناهگاه برای گونه‌های جانوری، ایجاد آسایش اقلیمی برای انسان‌ها، کاربرد‌ها از جمله دارویی، هیزم، سوخت و میوه است.

وی ادامه داد: از دیگر اهداف درختکاری در شهرستان کهگیلویه احیا، بازسازی جنگل در مناطق آسیب‌دیده از آتش‌سوزی، سیلاب و است.

علی کریمی مسئول منابع طبیعی شهرستان کهگیلویه نیز گفت: در نهالستان منابع طبیعی شهرستان کهگیلویه بیش از ۲۵۰ هزار اصله نهال تولید شده و این نهال‌ها برای توسعه فضای سبز بیم شهرداران و دهیاری‌های شهرستان توزیع شد.