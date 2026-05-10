سناتور آمریکایی مارسی کپتور گفت: بنزین ۵ دلاری و گازوئیل ۶ دلاری برای خانوادههای آمریکایی موفقیت محسوب نمیشود، جنگ با ایران را متوقف کنید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سناتور آمریکایی با اشاره به افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در ابن کشور خواستار توقف فوری جنگ با ایران شد.
مارسی کپتور سناتور آمریکایی گفت: بنزین ۵ دلاری و گازوئیل ۶ دلاری را نمیتوان روایت موفقیت خانوادههای آمریکایی دانست. این وضعیت آنها را سردرگم کرده است. ما باید جنگ با ایران را متوقف کنیم و به خانوادههای آمریکایی کمک کنیم بتوانند بار دیگر در این کشور هزینههای زندگی شان را تامین کنند. آنها نباید نگران خرید روزانه شان باشند که هر روز تحت تاثیر جنگ با افزایش قیمتها مواجه شده است.