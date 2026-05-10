پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی گفت: جوان ۳۸ سالهای که در ارتفاعات کی کی بجنورد مفقود شده بود با تلاش امدادگران هلالاحمر نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ابوالفضل محبان گفت: ساعت ۱۴:۲۵ (شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه) گزارشی مبنی بر مفقودی یک جوان ۳۸ ساله در ارتفاعات محلی کی کی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیمهای تخصصی امداد و نجات کوهستان به منطقه اعزام شدند و عملیات جستوجو در شرایط سخت کوهستانی آغاز شد.
محبان با اشاره تجهیزات مکان یابی گفت: تیمهای پاسخگویی با استفاده از تجهیزات نقطه یابی و راهنمایی فرد مفقودی را تا رسیدن تیمهای عملیاتی به نقطه امن هدایت و پس از رسیدن تیمها فردمفقودی پس از بررسی وضعیت سلامت، به خانوادهاش تحویل داده شد.