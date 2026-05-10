پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز تداوم ناپایداری دریایی پیش بینی و توصیه میشود تمهیدات لازم در بنادر به ویژه بنادر غربی استان در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و غبار محلی و برروی خلیج فارس و تنگه هرمز با وزش بادهای نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی با احتمال وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا در سواحل، جزایر و پارهای از نقاط دور از ساحل بویژه مناطق غربی و مرکزی استان پیش بینی میشود.
او افزود: دریا بویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز مواج خواهد بود. بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک و نیم متر خواهد رسید.
كارشناس اداره كل هواشناسي هرمزگان، گفت: از دریاروی با شناورهای سبک خودداری و تردد شناورهای تجاری به مقاصد استانهای خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس جلوگیری شود.
سي سي پور گفت: فردا از شدت باد کاسته میشود و با احتیاط شناورهای سبک، شرایط برای تردد سایر شناورها بتدریج مساعد خواهد شد.
او افزود: از لحاظ دمایی نوسان دمایی استان بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی میشود.