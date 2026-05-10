برداشت گوجه سبز از ۷۸۵ هکتار باغهای شهرستان کاشان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس جهاد کشاورزی کاشان با اشاره به اینکه از هر هکتار بیش از ۱۲ تن گوجه سبز برداشت میشودگفت: پیشبینی میشود امسال ۹۰۰۰ تن از این محصول برداشت و راهی بازار مصرف شود.
محمد علی مهلوجی افزود: محصول گوجه سبز باغهای این شهرستان علاوه بر عرضه در بازارهای داخلی صادرنیز میشود.
وی گفت: بیش از ۱۵۰۰ خانوار در این شهرستان در زمینه برداشت گوجه سبز فعالیت میکنند.
گوجه سبز، از میوههای بهاری است و خوردن آن موجب تقویت لثه و ریشه دندان میشود و برای خشکی دهان مفید است.