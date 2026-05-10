به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس جهاد کشاورزی کاشان با اشاره به اینکه از هر هکتار بیش از ۱۲ تن گوجه سبز برداشت می‌شودگفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۹۰۰۰ تن از این محصول برداشت و راهی بازار مصرف شود.

محمد علی مهلوجی افزود: محصول گوجه سبز باغ‌های این شهرستان علاوه بر عرضه در بازار‌های داخلی صادرنیز می‌شود.

وی گفت: بیش از ۱۵۰۰ خانوار در این شهرستان در زمینه برداشت گوجه سبز فعالیت می‌کنند.

گوجه سبز، از میوه‌های بهاری است و خوردن آن موجب تقویت لثه و ریشه دندان می‌شود و برای خشکی دهان مفید است.