مردم ولایت‌مدار و انقلابی شهرستان اسلامشهر با حضوری گسترده در اجتماعی معنوی، یاد و خاطره حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای را در هفتادمین شب شهادت ایشان گرامی داشته و بر وفاداری به راه مقاومت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شامگاه گذشته، خیابان‌ها و میادین اصلی اسلامشهر شاهد حضور انبوهِ مردمی بود که با گذشت هفتاد شب از عروج ملکوتی علمدار انقلاب، بار دیگر بیعت خود را با آرمان‌های والای ایشان تجدید کردند. شرکت‌کنندگان با برپایی محفل سوگواری و قرائت قرآن، به مقام شامخ رهبر فقید انقلاب ادای احترام کردند.