به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «خاویر باردم» بازیگر اسپانیایی برنده جایزه اسکار اعلام کرد: وی به علت مواضع حمایتی اش از فلسطین بسیاری از فرصت‌های شغلی در هالیوود را از دست داده است.

باردم در مصاحبه با مجله «فارایتی» تاکید کرد: از این بابت پشیمان نیستم. باردم با بیان اینکه استودیو‌های هالیوود تنها مکان برای فعالیت و بازیگری نیستند،

افزود: من در اسپانیا زندگی می‌کنم. این بازیگر سرشناس سینما بار دیگر بر حمایت مستمر و پایدار خود از فلسطین تاکید کرد. خاویر باردم در مراسم «امی» در سال ۲۰۲۵ با چفیه فلسطینی ظاهر شد و جریان برگزاری مراسم اسکار درسال ۲۰۲۶ شعار «فلسطین آزاد» را سر داد و اخیرا هم به امضا کنندگان طومار «فعالان سینما برای فلسطین» پیوست که بیش از یک هزار و ۳۰۰ هنرمند آن را امضا کرده‌اند.