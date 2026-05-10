رئیس مرکز قرآن وزارت بهداشت با تشریح جزئیات سی‌اُمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، از تغییرات بنیادین در ساختار اجرایی، افزایش مشارکت دانشگاه‌ها و حرکت به سمت دانشجو‌محوری در این جشنواره، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، جواد باقری‌بیلندی رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشریح ابعاد و ویژگی‌های سی‌اُمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، این دوره از جشنواره را یکی از متحول‌ترین ادوار این رویداد قرآنی دانست.

آقای باقری‌بیلندی با اشاره به فرآیند شکل‌گیری این دوره اظهار کرد: سی‌اُمین جشنواره، حاصل تجربه ۲۹ دوره گذشته و نتیجه بیش از ۳۰۰ ساعت همفکری، بررسی و تعامل با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است که همین امر موجب شکل‌گیری ساختاری متفاوت در این دوره شده است.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت افزود: در این دوره تلاش شده است تا جشنواره با نگاهی جامع و متنوع طراحی شود؛ به‌گونه‌ای که در قالب ۱۱ بخش و ۷۳ رشته، طیفی از استعدادها، علاقه‌مندی‌ها و سلایق قرآنی دانشجویان و فعالان این حوزه پوشش داده شود.

آقای باقری‌بیلندی با تأکید بر تغییر رویکرد‌های اجرایی جشنواره، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین تحولات این دوره، واگذاری مدیریت اجرایی بخش‌های مختلف به دانشگاه‌هاست؛ به‌طوری که دبیرخانه ۱۱ بخش جشنواره برای نخستین‌بار به ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی کشور سپرده شده است که این اقدام، گامی مهم برای تمرکززدایی و افزایش مشارکت دانشگاه‌ها به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در این دوره، نگاه دانشجو‌محور به‌صورت جدی دنبال می‌شود و ایده «سفیران نور» به‌عنوان محور مشارکت دانشجویان در فرآیند اجرایی جشنواره تعریف شده است؛ بر این اساس، کانون‌های قرآن و عترت دانشگاه‌ها نقش فعال‌تری در اداره بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند و عملاً در مدیریت جشنواره سهیم شده‌اند.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت همچنین با اشاره به اعتماد به ظرفیت‌های درون‌سازمانی گفت: در این دوره، بخش قابل توجهی از فرآیند طراحی سؤالات، داوری و ارزیابی آثار به نخبگان قرآنی مستقر در مجموعه نظام سلامت سپرده شده است؛ اقدامی که موجب ارتقای کیفیت علمی و تخصصی جشنواره شده است.

آقای باقری بیلندی ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی‌های این دوره، به‌روزرسانی منابع معارفی و محتوای آموزشی است که با توجه به نیاز‌ها و مسائل روز دانشگاه‌های کشور تدوین شده تا ارتباط مؤثرتری میان محتوای قرآنی و فضای علمی دانشگاهی برقرار شود.

وی با اشاره به عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: این دانشگاه در میان دانشگاه‌های کشور توانسته است جایگاه دوم را از نظر میزان ثبت‌نام‌کنندگان کسب کند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای فعالیت‌های قرآنی در این مجموعه است.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد: سی‌اُمین جشنواره قرآن و عترت را باید نقطه آغاز یک تحول ساختاری در این رویداد دانست؛ تحولی که بر پایه مشارکت گسترده دانشگاه‌ها، افزایش نقش دانشجویان و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان قرآنی نظام سلامت شکل گرفته و می‌تواند مسیر آینده جشنواره را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.