مدیر مرکز سنجش مخاطب مرکز تحقیقات صدا و سیما از افزایش چشمگیر میزان مخاطبان و اعتماد عمومی به اخبار سیما خبر داد و گفت: بر اساس تازه‌ترین نظر سنجی انجام شده در ۶ اردیبهشت ماه، میزان مخاطبان اخبار سیما به ۷۴ و نیم درصد رسیده و اعتماد مخاطبان نیز به ۷۰ درصد افزایش یافته است.

نتایج تازه‌ترین نظر سنجی صدا و سیما: رشد مخاطبان و اعتماد به اخبار سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید علی موسوی مدیر مرکز سنجش مخاطب مرکز تحقیقات صدا و سیما با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره نتایج تازه‌ترین نظر سنجی این مرکز درباره دیدگاه مردم نسبت به اخبار سیما گفت: نظر سنجی اخیر در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه به صورت تبلتی و نمونه‌گیری دقیق در سطح کشور انجام شد که رکوردی تازه در حوزه تخصصی اخبار سیما برای سازمان صدا و سیما به همراه داشت.

موسوی با اشاره به افزایش میزان مخاطبان اخبار سیما افزود: در این نظر سنجی میزان مخاطبان اخبار سیما به ۷۴ و نیم درصد رسید که نسبت به دوره قبل، ۱۶ و ۷ دهم درصد افزایش مخاطب داشته است.

مدیر مرکز سنجش مخاطب مرکز تحقیقات صدا و سیما درباره رتبه‌بندی بخش‌های خبری نیز گفت: من یک نوید خدمت بخش خبری رسانه عرض کنم این بخش خبری به عنوان بخش خبری تخصصی صدا و سیما توانست رتبه خوبی با توجه به رقبای جدی که بخش‌های خبری عمومی هستند کسب کند.

این رتبه برای این بخش رتبه خوبی است و حتی از بعضی از بخش‌های خبری عمومی ما هم توانست پیشی بگیرد.

در میان بخش‌های خبری عمومی، بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دو در رتبه نخست قرار گرفت. پس از آن به ترتیب بخش خبری ۲۱ شبکه خبر، بخش خبری ۱۴ شبکه خبر، بخش خبری ۲۱ شبکه یک و بخش خبری ۱۴ شبکه یک به عنوان برترین بخش‌های خبری عمومی معرفی شدند.

وی در ادامه درباره موضوعات مورد علاقه مخاطبان در اخبار سیما گفت: در این نظر سنجی از مخاطبان پرسیده شد کدام موضوعات خبری را بیشتر دنبال می‌کنند که موضوعات سیاسی با ۶۹ و ۷ دهم درصد بیشترین میزان توجه مخاطبان را به خود اختصاص داده است.

پس از آن موضوعات اقتصادی و سپس هواشناسی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به گفته موسوی، با توجه به شرایط اخیر جامعه، توجه بالای مخاطبان به موضوعات سیاسی که حدود ۷۰ درصد مخاطبان را به خود جلب کرده منطقی است.

موسوی درباره منابع مورد استفاده مردم برای دریافت اخبار نیز گفت: در این نظر سنجی از مخاطبان پرسیده شد برای کسب خبر به چه منابعی مراجعه می‌کنند که صدا و سیما با فاصله قابل توجهی نسبت به سایر منابع در رتبه نخست قرار گرفت.

پس از آن رسانه‌های اجتماعی داخلی، سایت‌های خبری، رسانه‌های خارجی و در نهایت شبکه‌های ماهواره‌ای قرار دارند.

وی افزود: صدا و سیما توانسته است در نظرسنجی‌های مختلف جایگاه خود را به عنوان منبع خبری برتر حفظ کند.

مدیر مرکز سنجش مخاطب مرکز تحقیقات صدا و سیما درباره دلایل مراجعه مخاطبان به صدا و سیما گفت: در پاسخ به این پرسش، ۶۳ و دو دهم درصد مخاطبان اعلام کردند به دلیل پوشش جامع اخبار مهم به صدا و سیما مراجعه می‌کنند. پس از آن سرعت انتشار اخبار با حدود ۶۱ درصد در رتبه بعدی قرار دارد و در ادامه نیز صحیح و واقعی بودن خبر از دیگر دلایل مراجعه مخاطبان عنوان شده است.

موسوی درباره میزان اعتماد مخاطبان به اخبار سیما نیز گفت: در این نظر سنجی ۷۰ درصد از مخاطبان اعلام کردند به اخبار سیما اعتماد دارند که نشان دهنده افزایش ۱۶ درصدی میزان اعتماد مخاطبان است.

وی با اشاره به علاقه‌مندی مخاطبان به قالب‌های مختلف خبری افزود: مخاطبان بیشترین علاقه را به مشروح اخبار، زیرنویس‌ها، گزارش‌ها و مستند‌های خبری نشان داده‌اند.

مدیر مرکز سنجش مخاطب مرکز تحقیقات صدا و سیما همچنین به نتایج نظر سنجی ایام نوروز اشاره کرد و گفت: در این نظر سنجی از مخاطبان درباره میزان تمایل به پوشش اخبار جنگ سوال شد که درصد بالایی از مخاطبان اعلام کردند علاقه دارند آخرین اطلاعات درباره اخبار جنگ را دریافت کنند.

به گفته موسوی، در میان ویژه برنامه‌های مرتبط با جنگ، برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر بیشترین مخاطب را کسب کرد. پس از آن برنامه «پاورقی» از شبکه دو، برنامه تحلیلی «میدان دار» از شبکه سه و برنامه «پدر امت» از دیگر برنامه‌های برتر در این حوزه بودند.

وی درباره میزان مخاطبان برنامه‌های مذهبی نیز گفت: بر اساس نتایج این نظر سنجی، ۳۸ و ۸ دهم درصد مخاطبان بیننده «دعای توسل» بوده‌اند که معادل حدود ۲۷ میلیون نفر از جمعیت ایران است.

مدیر مرکز سنجش مخاطب مرکز تحقیقات صدا و سیما درباره سریال‌های ایام جنگ نیز گفت: سریال «کلانتری ۱۱» رتبه نخست، «سرو، سپید، سرخ» رتبه دوم و «سپید پوشان» از دیگر سریال‌های برتر این ایام بوده‌اند.

موسوی در ادامه به معرفی برنامه‌های برتر سازمان صدا و سیما بر اساس تازه‌ترین نظر سنجی پرداخت و گفت: برنامه «ایرانگرد» از شبکه یک، «صبحانه ایرانی» از شبکه دو، «سمت خدا» و «فوتبال برتر» از شبکه سه، «برمودا» از شبکه نسیم، «یاد خدا» از شبکه قرآن و معارف سیما، «حیات وحش» از شبکه مستند، «جهان ورزش» از شبکه ورزش، مستند «سلامت» از شبکه سلامت، «دکتر سلام» از شبکه آموزش، «چهار سوی علم» از شبکه چهار و «کارزار» از شبکه افق در میان برنامه‌های برتر قرار دارند.

وی افزود: برنامه‌های کودک و نوجوان در این نظر سنجی لحاظ نشده‌اند، زیرا این نظر سنجی ویژه اخبار بوده و جامعه آماری آن افراد ۱۵ سال به بالا هستند.

مدیر مرکز سنجش مخاطب مرکز تحقیقات صدا و سیما در پایان درباره شیوه انجام پژوهش‌های این مرکز گفت: پژوهش‌ها عمدتاً به دو روش انجام می‌شود؛ بخشی از آنها به صورت تبلتی و میدانی با مراجعه به درب منازل و انتخاب دقیق نمونه‌ها بر اساس سن و جنس انجام می‌شود تا نمونه‌ها متناسب با جامعه آماری باشند.

موسوی افزود: بخشی دیگر از نظر سنجی‌ها نیز به صورت تلفنی انجام می‌شود که در آن شماره‌های تلفن ثابت و همراه به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شده و با افراد تماس گرفته می‌شود. این روش به دلیل پوشش مراکز استان‌ها، شهر‌ها و روستا‌ها گستردگی بیشتری دارد و اطلاعات و نظرات افراد در سامانه نظر سنجی ثبت می‌شود.

