استاندار همدان در هفتادمین شب تجمع مردمی از ایستادگی و مقاومت آنان در هفتاد شب قدردانی کرد و این حضورها را باعث یاس و ناامیدی دشمن دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان همدان، استاندار همدان در هفتادمین شب تجمع مردمی در میدان آرامگاه، از شش موکب فعال این تجمع بازدید کرد و با شهروندان و فعالان مردمی به گفتوگو نشست.
حمید ملانوریشمسی، به همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، مدیرکل حوزه استاندار و فرماندار همدان، از موکبهای جوانان محمد رسولالله (ص)، انوار الزهرا (س)، آقاجانیبیگ، شهدای ورزشکار، اتاق اصناف مرکز استان همدان و شهدای ارزانفود بازدید کرد.
استاندار همدان ضمن گفتوگو با مسئولان موکبها و شهروندان، از نزدیک در جریان روند خدماترسانی و خواستههای مردمی قرار گرفت. وی در جمع مردم از ایستادگی و مقاومت آنان در هفتاد شب قدردانی کرد و این حضورها را باعث یاس و ناامیدی دشمن دانست.
ملانوریشمسی، حضور مردم را یکی از مولفههای قدرت در برابر جنگ ترکیبی دانست که شامل جنگ زمینی، دریایی، هوایی، درگیریهای داخلی، فرهنگی و هر آنچه علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی میشود، است.
وی با اشاره به تلاش تیم مدیریتی استان برای فراهم کردن وضعیت مطلوب در شرایط سخت، بر تلاش برای بهترین شرایط در توزیع کالاهای اساسی از طریق ایجاد نمایشگاهها و نظارت بر بازار تاکید کرد.
در خصوص قیمت نان، استاندار توضیح داد که افزایش قیمت گندم از ۱۸ هزار تومان در سال گذشته به ۴۸ هزار تومان در سال جاری، منجر به اعتراض نانواها و تغییر قیمت نان در سراسر استان شده است.
استاندار همدان همچنین از حمایت از واحدهای تولیدی و در نظر گرفتن بیمه بیکاری برای افرادی که در ایام جنگ بیکار شدهاند، خبر داد تا شرایط بازگشت به کار فراهم شود. وی با تاکید بر پای کار بودن مسئولان و حمایت مردم، ایستادگی و مقاومت آنان را پشتوانه بزرگی دانست.