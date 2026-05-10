فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل از دستگيری سارقان احشام توسط ماموران کلانتری ۱۶ "سبلان" اين شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ سعید یوسفی فعال، فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل اظهار کرد: در پی وقوع سرقت احشام در شهرستان اردبیل، بررسی موضوع با هدف کشف سرقت و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۶ "سبلان" با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، دو نفر سارق را که پس از ضرب و شتم چوپان اقدام به سرقت ۳ راس دام به ارزش حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کرده بودند شناسایی و آنها را طی عملیاتی پلیسی، در "کمربندی سوم اردبیل" دستگیر کردند.
سرهنگ یوسفی فعال افزود: سارقان که ابتدا منکر انجام سرقت بودند وقتی با دلایل و مستندات پلیس روبهرو شدند لب به اعتراف گشوده و به انجام سرقت اعتراف کردند که با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیت توسط افراد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.