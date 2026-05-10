به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ سعید یوسفی فعال، فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل اظهار کرد: در پی وقوع سرقت احشام در شهرستان اردبیل، بررسی موضوع با هدف کشف سرقت و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۶ "سبلان" با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، دو نفر سارق را که پس از ضرب و شتم چوپان اقدام به سرقت ۳ راس دام به ارزش حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کرده بودند شناسایی و آنها را طی عملیاتی پلیسی، در "کمربندی سوم اردبیل" دستگیر کردند.

سرهنگ یوسفی فعال افزود: سارقان که ابتدا منکر انجام سرقت بودند وقتی با دلایل و مستندات پلیس رو‌به‌رو شدند لب به اعتراف گشوده و به انجام سرقت اعتراف کردند که با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیت توسط افراد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.