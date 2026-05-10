کارشناس هواشناسی گفت: از امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت تا چهارشنبه جو مازندران پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، غلامپور کارشناس هواشناسی با بیان اینکه از امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت تا چهارشنبه، جو استان پایدار است، گفت: فقط در بعد از ظهر و شب روز دوشنبه، در دامنههای استان احتمال بارش پراکنده وجود دارد.
وی افزود: از چهارشنبه شب تا جمعه، آسمان استان ابرناک خواهد بود و بارشهای پراکنده پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی مازندران درباره وضعیت دریا نیز خاطرنشان کرد: دریا امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.