مردم غیور و ولایتمدار شهرستان قرچک در هفتادمین شب شهادت حضرت آیتالله العظمی خامنهای، با برپایی تجمعی پرشور، ضمن گرامیداشت یاد ایشان، فریاد خونخواهی و انتقام سخت از عاملان این جنایت بزرگ را از پایتخت جبهه مقاومت در شرق تهران طنینانداز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خیابانها و میادین اصلی قرچک شاهد موج عظیمی از حضور مردمی بود که با گذشت هفتاد شب، همچنان با داغی سردنشدنی، خواستار مجازات قطعی و پشیمانکننده آمران و عاملان شهادت رهبر فقید انقلاب شدند. اهالی قرچک با در دست داشتن پلاکاردها و تصاویری از امام خامنهای و شهدای جبهه مقاومت، اعلام کردند که این شهادت، سرآغاز فروپاشی دشمنان و بیداری بیش از پیش امت اسلامی است.