به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در جلسه ستاد ایثار و شهادت که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، گفت: امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهدا، جانبازان و خانواده‌های معظم ایثارگران است.

وی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت باید به نسل جوان منتقل شود، افزود: دستگاه‌های اجرایی موظفند در کنار خدمات‌رسانی به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، در حوزه تبیین و ترویج این فرهنگ ارزشمند نیز اهتمام ویژه داشته باشند.

استاندار گیلان با اشاره به نقش شهدا در حفظ استقلال و عزت ایران اسلامی، گفت: هر میزان که بتوانیم آرمان‌های شهدا را در جامعه زنده نگه داریم، به همان اندازه در برابر تهدیدات و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی مصون خواهیم بود.

هادی حق‌شناس با بیان اینکه ملت ایران در طول دهه‌های گذشته همواره در معرض فشارها، تهدید‌ها و توطئه‌های دشمنان قرار داشته است، افزود: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ایمان مردم، رهبری حکیمانه رهبر شهید انقلاب و روحیه ایثار و شهادت، همه این تهدید‌ها را پشت سر گذاشته و امروز مقتدرتر از گذشته با رهنمود‌های مقام معظم رهبری در منطقه نقش‌آفرینی می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ مقاومت برگرفته از مکتب عاشوراست، اضافه کرد: دشمنان تصور می‌کردند با فشار‌های سیاسی، اقتصادی و اقدامات نظامی می‌توانند ملت ایران را از آرمان‌های خود دور کنند، اما ملت ایران نشان داد در برابر زیاده‌خواهی آمریکا و رژیم صهیونیستی تسلیم نخواهد شد.

استاندار گیلان با اشاره به توانمندی‌های علمی و عمرانی کشور، گفت: ساخت سدها، سیلوها، فرودگاه‌ها، ساختمان‌های بلندمرتبه و بسیاری از طرح‌های بزرگ، از دستاورد‌های علمی و مهندسی جوانان و نخبگان ایرانی است.

هادی حق شناس با اشاره به حوادث و تحولات حدود ۷۰ روز اخیر و جنگ رمضان، افزود: مردم ایران در این مدت، بدون خستگی و با همان باور و اعتقادی که روز نخست داشتند، پای ارزش‌ها و آرمان‌های خود ایستادند؛ در حالی که همچنان داغدار رهبر شهید و دیگر شهدای عزیز هستند و این میزان از همراهی و همبستگی، در کمتر کشوری دیده می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از هنر و رسانه برای انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت گفت: همان گونه که دفاع مقدس با آثار هنری و سینمایی ماندگار شد، امروز نیز باید رشادت‌ها و وقایع جنگ رمضان و ایستادگی مردم ایران با استفاده از ابزار‌های هنری، فیلم، مستند و روایت‌های ماندگار برای نسل‌های آینده ثبت شود.

در پایان این جلسه، از تعدادی کتاب حوزه ایثار و شهادت گیلان رونمایی شد.