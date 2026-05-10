هشدار به متخلفان صنفی در چگنی لرستان
فرماندار چگنی با تأکید بر ضرورت نظارت بر قیمت کالاها گفت:با هرگونه گرانفروشی و تخلف صنفی برخورد قاطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛فرماندار چگنی در بازدید از وضعیت قیمت و چگونگی عرضه ی اجناس در فروشگاههای مواد غذایی و مراکز عرضه ی گوشت قرمز و مرغ گرم در این شهرستان گفت: نظارت بر عرضه ی کالاهای اساسی و وضعیت درج قیمت اجناس ضروری و با هرگونه گرانفروشی و تخلف صنفی برخورد قاطع میشود.
علی سیف بر الزام درج قیمت کالاها در همه ی واحدهای صنفی تأکید و افزود:بازرسان دستگاههای اجرایی نسبت به سرکشی روزانه از بازار اقدام کرده و با متخلفان و واحدهایی که از درج قیمت اجناس خودداری کنند برخورد قانونی خواهد شد.
فرماندار چگنی،همچنین هدف از این بازدیدها را کنترل بازار، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد ثبات قیمتی عنوان کرد و گفت:نظارت مستمر بر بازار با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط ادامه خواهد داشت.