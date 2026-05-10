استاندار کرمان در نشستی با مدیران حوزه آب و مسئولان اقتصادی استان، بر ضرورت تمرکز مدیریتی و تعیین تکلیف پروژه‌های انتقال آب با توجه به شرایط بحرانی تأمین آب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ، استاندار کرمان در نشستی با حضور معاونان عمرانی و اقتصادی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیران کل حوزه آب و صنعت، معدن و تجارت، بر لزوم توجه جدی به طرح‌های انتقال آب به استان تأکید کرد.

دکتر محمدعلی طالبی گفت: آنچه مورد انتظار استان در زمینه طراحی و پیگیری پروژه‌های متعدد انتقال آب بوده، تاکنون محقق نشده است.

وی افزود: چندین پروژه انتقال آب در استان در دست اجرا یا بررسی قرار دارد که لازم است وضعیت آنها به‌صورت شفاف مشخص شده و راهبرد استان برای نحوه بهره‌برداری و پیگیری این طرح‌ها تعیین شود.

استاندار کرمان همچنین بر تأمین منابع مالی مورد نیاز این طرح‌ها با تکیه بر ظرفیت‌های بخش معدن تأکید کرد و از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین مجموعه صنعت، معدن و تجارت خواست تا تدابیر لازم را در این خصوص اتخاذ کنند.