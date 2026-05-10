جلسه مشترک هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ستاد انتخابات کشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این جلسه هماهنگیها جهت بررسی و پایش مشکلات سامانه جامع وزارت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جوکار، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با اشاره به روند بررسیهای دقیق در این هیئت، کاهش آمار رد صلاحیت شدهها را در این دوره حاصل کار کارشناسی دقیق هیئت نظارت عنوان کرد.
علی زینی وند، رئیس ستاد انتخابات کشور، گفت: تمدید مدت انتخابات توجیه داشت و بر اساس دستور نظام بود؛ چرا که ثبتنام این انتخابات در دوره کودتای دی ماه، آموزشهای آن در جنگ ۱۲ روزه و همچنین همزمانی با جنگ تحمیلی سوم انجام شد که تمام کشور را درگیر خود کرده بود.
وی افزود: برخلاف جنگ ۸ ساله، کل شهرهای کشور درگیر جنگ هستند و دلایل مطرحشده برای برگزاری انتخابات، دلایل قابل توجیهی است.