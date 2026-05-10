رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان از کشف چهار کیلوگرم مواد مخدر سنتی و صنعتی و دستگیری دو نفر در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان همدان، سرهنگ عباس عزیزی در این خصوص گفت: با تلاش ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان روی دو باند قاچاق و توزیع مواد مخدر از نوع تریاک و شیشه، مشخص شد باند‌های مورد نظر قصد انتقال مواد مخدر از استان جنوب شرقی به استان همدان را دارند.

وی افزود: در دو عملیات ضربتی جداگانه، کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان خودرو کامیون متهمان را در ورودی شهر همدان که در پوشش بار گوجه اقدام به انتقال موادمخدر می‌کردند را شناسایی و متوقف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر افزود: در یک عملیات مقدار دو کیلوگرم مواد مخدر تریاک شیر کشف، یک دستگاه کامیون توقیف و یک متهم دستگیر شد.

سرهنگ عزیزی در ادامه بیان کرد: در عملیات دوم نیز در بازرسی از خودرو سواری توقیفی مقدار دو کیلوگرم مواد صنعتی از نوع شیشه کشف و یک نفر متهم در این رابطه دستگیر شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تصریح کرد: همکاری خوب مردم با پلیس در این زمینه می‌تواند مبارزه با قاچاقچیان را سرعت ببخشد و الحمدالله این مهم در استان در حال انجام است که جای تشکر از مردم خوب استان را دارد.