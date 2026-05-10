پخش زنده
امروز: -
فرآیند برگزاری جشنواره «صنایعدستی خلاق ۴» در اصفهان با معرفی محورهای آن آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره آموزش فنیوحرفهای و کاردانش ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان، در جلسه آغاز فرآیند «جشنواره صنایعدستی خلاق ۴» گفت: حفظ و ماندگاری صنایع دستی در گرو آموزش صحیح، مهارتآموزی و انتقال آن به نسلهای آینده است.
احمدرضا انصاری افزود: هنرهای سنتی و صنایعدستی، زبان گویای هویت ملی هر کشور هستند و توسعه و ترویج این رشتهها میتواند علاوه بر حفظ اصالت فرهنگی، زمینهساز اشتغال، خلاقیت و کارآفرینی برای دانشآموزان نیز باشد.
وی گفت: با هماهنگی و همکاری اداره آموزش فنیوحرفهای و کاردانش و اداره دانش، خلاقیت، پژوهش و فناوریهای نوین، مقرر شد جشنواره صنایعدستی خلاق ۴ در ۹ محور شامل قلمزنی، تذهیب و تشعیر، سراجی، طلا و جواهر، نگارگری و نقاشی ایرانی، خاتم، قلمکار، دوختهای سنتی و معرق برگزار شود که زمان اجرای آن متعاقباً به هنرستانهای استان اطلاعرسانی خواهد شد.
وی افزود: این جشنواره در سطوح مختلف برگزار میشود و با حمایت مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوریهای نوین شهرداری اصفهان، برای برگزیدگان جوایز ارزندهای در نظر گرفته شده است؛ همچنین آثار منتخب در نمایشگاه «فننما» به نمایش گذاشته خواهد شد تا ظرفیتها و توانمندیهای هنرجویان استان بیش از پیش معرفی شود.