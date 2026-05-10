رئیس پلیس راه استان یزد: عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده کامیون، علت حادثه تصادف بین ۳ خودرو سنگین در محور نایین به اردکان، بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ رحیم حاجی ده آبادی گفت: در ساعت ۴۳ دقیقه بامداد امروز، وقوع یک حادثه رانندگی در کیلومتر ۳۷ محور نایین به اردکان به پلیس راه اعلام شد.وی افزود:با حضور و بررسی ماموران پلیس راه در محل حادثه، مشخص شد یک دستگاه کامیون بنز به عقب یک تریلی تانکردار «فوتون» که در پارکینگ پارک بوده برخورد و سپس به یک دستگاه تریلی کشنده «سی‌اند سی» نیز برخورد می‌کند. رئیس پلیس راه استان یزد گفت: در این حادثه راننده کامیون بنز مجروح و سرنشین آن در دم فوت می‌کند.

سرهنگ رحیم حاجی ده آبادی گفت: کارشناسان پلیس راه علت این حادثه را عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده کامیون، بیان کرده‌اند.