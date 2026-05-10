پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از کمک بیش از ۱۵ میلیارد تومانی گلستانیها در پویش ایران همدل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عیسی بابائی با تشریح اقدامات صورتگرفته در قالب قرارگاه ملی مردمی «اجتماعی-حمایتی» و پویش ایران همدل از ۱۰ اسفند ماه تا ۳۱ فروردین امسال گفت: مردم استان در این مدت ۱۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در زمینه شور نیکوکاری، صدقه به نیابت از شهداء و رهبر شهید، نذر قربانی برای سلامتی رهبر انقلاب و پیروزی رزمندگان، کمک به آسیب دیدگان جنگ، کمک به جبهه مقاومت به این نهاد اهداء کردند.
مدیرکل کمیته امداد استان گلستان، با اشاره به ثبت نام ۳ هزار ۸۸۸ حامی در طرح اکرام ایتام ادامه داد: مردم استان در این ایام با حضور در ۲۹ پایگاه حامی یابی کمیته امداد و مراکز نیکوکاری، حمایت معنوی خود را از ۴ هزار و ۹۱۸ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت این نهاد را اعلام کردند.
بابائی با اشاره به فعالیت و مشارکت ۲۰۴ مرکز نیکوکاری فعال در استان و ایجاد ۲۳۸ آشپزخانه اطعام مهدوی در ماه مبارک رمضان سال گذشته، گفت: بیش از ۵۷۴ هزار پرس غذای گرم به ارزش ۱۹۱ میلیارد تومان طبخ و بین نیازمندان و آسیب دیدگان از جنگ توزیع شده است.
وی ادامه داد: در ایام ماه مبارک ۲۷ هزار و ۸۸۶ سبد کالا به ارزش ۵۲ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان نیز توسط این نهاد و مراکز نیکوکاری و خیرین تهیه و بین نیازمندان توزیع و همچنین ۱۳ هزار و ۷۰۰ بسته مواد خوراکی به ارزش ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان برای رزمندگان جبهه مقاومت ارسال شده است.