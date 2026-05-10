به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عیسی بابائی با تشریح اقدامات صورت‌گرفته در قالب قرارگاه ملی مردمی «اجتماعی-حمایتی» و پویش ایران همدل از ۱۰ اسفند ماه تا ۳۱ فروردین امسال گفت: مردم استان در این مدت ۱۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در زمینه شور نیکوکاری، صدقه به نیابت از شهداء و رهبر شهید، نذر قربانی برای سلامتی رهبر انقلاب و پیروزی رزمندگان، کمک به آسیب دیدگان جنگ، کمک به جبهه مقاومت به این نهاد اهداء کردند.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان، با اشاره به ثبت نام ۳ هزار ۸۸۸ حامی در طرح اکرام ایتام ادامه داد: مردم استان در این ایام با حضور در ۲۹ پایگاه حامی یابی کمیته امداد و مراکز نیکوکاری، حمایت معنوی خود را از ۴ هزار و ۹۱۸ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت این نهاد را اعلام کردند.

بابائی با اشاره به فعالیت و مشارکت ۲۰۴ مرکز نیکوکاری فعال در استان و ایجاد ۲۳۸ آشپزخانه اطعام مهدوی در ماه مبارک رمضان سال گذشته، گفت: بیش از ۵۷۴ هزار پرس غذای گرم به ارزش ۱۹۱ میلیارد تومان طبخ و بین نیازمندان و آسیب دیدگان از جنگ توزیع شده است.

وی ادامه داد: در ایام ماه مبارک ۲۷ هزار و ۸۸۶ سبد کالا به ارزش ۵۲ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان نیز توسط این نهاد و مراکز نیکوکاری و خیرین تهیه و بین نیازمندان توزیع و همچنین ۱۳ هزار و ۷۰۰ بسته مواد خوراکی به ارزش ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان برای رزمندگان جبهه مقاومت ارسال شده است.