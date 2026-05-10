شش قطعه پرنده از گونه کرکس در ارتفاعات شهرستان کنگاور مشاهده شدند؛ رخدادی که نشان‌دهنده پویایی زیستگاه‌های طبیعی این منطقه و اهمیت حفاظت از تنوع زیستی آن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاقه‌مندان و فعالان حوزه محیط‌زیست کنگاور تصاویر این پرندگان را در یکی از ارتفاعات این شهرستان مشاهد و ثبت شدند. کرکس‌ها از پرندگان شکاری و لاشخور به شمار می‌روند که نقش مهمی در حفظ تعادل اکوسیستم و جلوگیری از انتشار بیماری‌ها دارند.

کارشناسان معتقدند حضور این گونه در منطقه می‌تواند بیانگر شرایط مناسب زیستگاهی و امنیت نسبی محیط طبیعی باشد. با این حال، تأکید می‌شود که تداوم چنین مشاهداتی مستلزم حفاظت مستمر از زیستگاه‌ها و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی است.

شهرستان کنگاور به دلیل برخورداری از ارتفاعات و مناطق کوهستانی، زیستگاه گونه‌های متنوعی از حیات‌وحش است و توجه به صیانت از این ظرفیت طبیعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.