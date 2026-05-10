به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارشناس امور عشایر استان گفت: عشایر از پنج ایلراه تاراز، هزارچمه، کوه سفید، تنگ فاله و دزپارت وارد چهارمحال و بختیاری شدند.

وی افزود: براساس آمار ثبتی مبنایی سال۱۴۰۰مرکز آمار ایران جمعیت عشایر استان با ۲۵هزار و ۱۱۰خانوار و ۱۲۴ هزار و۱۷۳ نفر در دوره ییلاقی پرجمعیت‌ترین استان عشایری کشور است.

غریب شاهی جمعیت دام سبک وسنگین عشایر براساس هویت گذاری را یک میلیون و۹۱۰ هزار و ۹۵۶راس اعلام کرد.