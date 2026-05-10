اهالی ولایمت‌دار شهرستان قدس با استمرار حضور خود در صحنه، هفتادمین شب شهادت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای را به نمادی از وحدت، پایداری و تجدید بیعت خیابانی با آرمان‌های انقلاب تبدیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خیابان‌های شهرستان قدس شامگاه گذشته بار دیگر شاهد حضور یکپارچه مردمی بود که با گذشت هفتاد شب از عروج ملکوتی رهبر فقید انقلاب، همچنان داغ هجران ایشان را با تجمعات حماسی و بصیرت‌افزا زنده نگه داشته‌اند. قشر‌های مختلف مردم از نسل‌های اول انقلاب تا جوانان دهه هشتاد و نودی، با تجمع در میادین و معابر اصلی شهر، تصویری باشکوه از حضور مداوم و وحدت کلمه را به نمایش گذاشتند.