به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از جریمه ۶ میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه آرد یک واحد صنفی نانوایی در شهرستان کهگیلویه خبر داد.

سید حمزه لقمانی گفت: در گشت مشترک تعزیرات حکومتی با بازرسان جهاد کشاورزی در یکی از روستا‌های حومه شهر دهدشت این تخلف کشف و پرونده آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

لقمانی افزود: شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی دهدشت به پرونده عرضه خارج از شبکه ۱۶۰ کیسه آرد به ارزش ۶۱۵ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی اضافه کرد: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام عرضه خارج از شبکه آرد را محرز و علاوه بر عرضه کالا در شبکه رسمی، متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.