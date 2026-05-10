مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اردبیل از تشدید پایش و اقدامات حفاظتی در تالاب شهری شورابیل خبر داد و گفت: با بهبود شرایط آبوهوایی و افزایش حضور گردشگران، ضرورت مراقبت از این اکوسیستم ارزشمند بیش از پیش احساس میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی ادارهکل حفاظت محیطزیست اردبیل، کیومرث سفیدی در بازدید از تالاب شورابیل اظهار کرد: در پی گزارشهای مردمی درباره وقوع آتشسوزی در بخشی از نیزار تالاب، به همراه یگان حفاظت شهرستان اردبیل حاشیه تالاب پایش شد که خوشبختانه نشانهای از حریق یا تخریب مشاهده نشد.
وی ضمن قدردانی از مجموعه مدیریت گردشگری شورابیل با تأکید بر اهمیت تقویت اقدامات حفاظتی افزود: با توجه به شرایط مساعد آبوهوا و افزایش حضور گردشگران در متطقه که این موضوع میتواند بر وضعیت محیطزیست تأثیر بگذارد. به همین منظور گشتهای ویژه برای کنترل و پایش بیشتر در تالاب شهری شورابیل اجرا خواهد شد.
سفیدی با اشاره به جایگاه تالاب شورابیل گفت: این تالاب از معدود تالابهای شهری کشور است که زیستگاه شمار زیادی از پرندگان مهاجر و بومی بهشمار میرود و گونههای متعدد آبزی در این اکوسیستم منحصربهفرد زندگی میکنند.
تالاب شهری شورابیل در ارتفاع یک هزار و ۳۶۵ متری از سطح دریا به مساحت ۲۰۰ هکتار در داخل شهر اردبیل قرار دارد.