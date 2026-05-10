به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی، سبزپوشان علوی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مهریز ،جمعی از مربیان عقیدتی و هادیان سیاسی، دیداری دوستانه و صمیمی با ائمه جمعه شهرستان مهریز و بهادران داشتند.حجت الاسلام محی الدینی امام جمعه مهریز، در این دیدار، با اشاره به اهمیت جایگاه عقیدتی سیاسی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، بر نقش محوری ائمه جمعه و مربیان عقیدتی در روشنگری جامعه و مقابله با شبهات و انحرافات فکری تأکید کرد. وی همچنین از تلاش‌های بسیجیان در این عرصه قدردانی و بر لزوم استمرار و تعمیق برنامه‌های فرهنگی و بصیرتی در سطح شهرستان تأکید کرد.

این دیدار فرصتی مغتنم برای تقویت همدلی و هم‌افزایی میان نیرو‌های انقلابی و مسئولان فرهنگی و سیاسی شهرستان مهریز فراهم آورد. در پایان این دیدار، طرفین بر ادامه همکاری‌های مشترک در راستای ارتقای سطح بینش و بصیرت آحاد جامعه تأکید کردند.