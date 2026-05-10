به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ زهرا اکبری افزود: یکی از موضوعات مورد بررسی، ساماندهی سواحل استان برای فصل پیش رو بود که در این زمینه چالش‌ها و مسائل موجود مطرح شد و برنامه ریزی برای تامین و استقرار ناجیان غریق و ارتقای ایمنی سواحل انجام شد.

وی با اشاره به اهمیت سازمان های مردم نهاد در حوزه اجتماعی بیان کرد: با توجه به مشارکت فعال سازمان‌های مردم نهاد در اجرای برنامه‌های اجتماعی و نقش موثر آنان در تقویت انسجام و تاب آوری اجتماعی، ضرورت دارد تسهیل گری در فرآیندهای مربوط به تاسیس، تمدید و صدور مجوز فعالیت سمن ها مورد توجه جدی قرار گیرد و روند اداری برای فعالان این حوزه روان‌تر شود تا بتوانند با سرعت و چابکی بیشتری در جامعه نقش آفرینی کنند.

اکبری با اشاره به اهمیت شوراهای پیشرفت محله اظهار داشت: شوراهای پیشرفت محله می‌توانند نقش مؤثری در شناسایی مسائل و مشکلات محلات و پیگیری مطالبات مردمی ایفا کنند. در همین راستا برنامه‌های متعددی برای تقویت فعالیت‌های محله‌محور پیش‌بینی شده که از جمله آن می‌توان به برگزاری برنامه عهدواره محله پای‌کار ایران اشاره کرد که به‌زودی در استان آغاز خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار هماهنگی‌ها میان شهرستان‌ها گفت: به منظور پیشبرد بهتر برنامه‌ها و سیاست‌های حوزه اجتماعی و فرهنگی، نشست‌های منظمی در طول سال با معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری‌های شهرستان‌های تابعه برگزار خواهد شد تا روند اجرای برنامه‌ها به‌صورت مستمر مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.