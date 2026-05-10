پخش زنده
امروز: -
تعزیرات حکومتی اصفهان با گران فروشان لوله پروفیل در بازرسی از یک کارخانه با ۷۰ هزار تن محصول انباشت شده برخورد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: یک کارخانه بزرگ تولید کننده در شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان که دارای انبار ۷۰ هزار تنی کالای تولیدی انباشت شده بود بازرسی تعزیرات شد.
براتعلی صالحی افزود: با بررسی مدارک و استنادات قانونی سامانه جامع تجارت خروجی و فروش محصولات ثبت سامانه نشده که امکان رصد عرضه کالا برای صنایع پایین دستی معین باشد و با توجه به بازرسی میدانی میزان فروش بالاتر از قیمت متعارف نمایان که تخلف گرانفروشی و عدم عرضه روزانه به قصد ایجاد کمبود در بازار و بالا رفتن قیمت احراز و پرونده تخلفات این کارخانه تولیدی توسط ضابطان کارشناس صمت تشکیل شد.
صالحی گفت: در روزهای آینده دستور فروش و عرضه محصولات فولادی تولید شده در انبار این کارخانه برای رفع نیاز صنعتگران پایین دستی صادر و تحت نظارت کارشناسان نظارتی صمت انجام میگیرد و پرونده تعزیری مدیرعامل این شرکت متخلف نیز در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی میشود.