به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: یک کارخانه بزرگ تولید کننده در شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان که دارای انبار ۷۰ هزار تنی کالای تولیدی انباشت شده بود بازرسی تعزیرات شد.

براتعلی صالحی افزود: با بررسی مدارک و استنادات قانونی سامانه جامع تجارت خروجی و فروش محصولات ثبت سامانه نشده که امکان رصد عرضه کالا برای صنایع پایین دستی معین باشد و با توجه به بازرسی میدانی میزان فروش بالاتر از قیمت متعارف نمایان که تخلف گرانفروشی و عدم عرضه روزانه به قصد ایجاد کمبود در بازار و بالا رفتن قیمت احراز و پرونده تخلفات این کارخانه تولیدی توسط ضابطان کارشناس صمت تشکیل شد.

صالحی گفت: در روز‌های آینده دستور فروش و عرضه محصولات فولادی تولید شده در انبار این کارخانه برای رفع نیاز صنعتگران پایین دستی صادر و تحت نظارت کارشناسان نظارتی صمت انجام می‌گیرد و پرونده تعزیری مدیرعامل این شرکت متخلف نیز در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود.