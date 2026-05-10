مردم انقلابی شهرستان پاکدشت در اجتماعی باشکوه و معنوی، یاد و خاطره حضرت آیتالله العظمی خامنهای را در هفتادمین شب شهادت ایشان گرامی داشته و بر پیوند ناگسستنی خود با ولایت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اهالی پاکدشت با در دست داشتن دستنوشتههایی در حمایت از جبهه مقاومت و تصاویر رهبر فقید، اعلام کردند که گذشت هفتاد شب از این ضایعه، نه تنها از شعله عشق ملت به آرمانهای انقلاب نکاسته، بلکه عزم آنان را برای ایستادگی در مسیر حق راسختر کرده است.
در پایان این اجتماع مردمی، حاضران با سر دادن شعارهای لبیک یا خامنهای و راه شهیدان ادامه دارد، با آرمانهای امام راحل (ره) و رهبر شهید انقلاب تجدید پیمان کرده و پیروزی نهایی رزمندگان اسلام را از درگاه الهی مسئلت کردند.