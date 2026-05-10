نایب رئیس مجلس ضمن اعلام شکست نظامی آمریکا در تنگه هرمز گفت: یکشنبه جلسه فوقالعاده مجلس با موضوع بررسی گرانیهای بیربط به جنگ برگزار میشود و با عوامل گرانی به عنوان حرکتی هماهنگ با آمریکا و رژیم صهیونی برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با تشریح ابعاد گسترده جنگ اخیر نظامی، شکست نقشههای تجزیهطلبانه آمریکا و آغاز فصل نوین اقتدار جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: سیاست ما «نه سازش و نه تسلیم؛ نبرد با آمریکاست.»
حاجیبابایی با اشاره به اهداف کلان آمریکا از جنگافروزی تصریح کرد: استکبار جهانی به دنبال تجزیه ایران به پنج یا شش کشور درگیر جنگ داخلی بود تا با ایجاد یک سرزمین سوخته، مسیر را برای تسلط «اسرائیل بزرگ» بر کل منطقه، حتی مکه و مدینه، هموار کند. پژوهشگران آمریکایی پیش از جنگ ۱۲ روزه، سه دلیل عمده برای لزوم حمله فوری به ایران ارائه کرده بودند: نخست تمدن هزاران ساله، دوم ۱۴۰۰ سال اسلام ناب و سوم هوش سرشار مردم ایران. آنها میدانستند که اگر دیر بجنبند، ایران با یک حرکت به ابرقدرت بلامنازع تبدیل میشود.
وی با اشاره به شکست طرح های ایجاد آشوب خیابانی در دیماه گفت: مردم باهوش و با شرف ایران، ترامپ قمارباز را در توطئههای داخلی شکست دادند. ما سه مقطع تاریخی را پشت سر گذاشتیم؛ ۲۲ دیماه قبر فتنه کنده شد، ۲۲ بهمن قبر فتنهگران و در ۲۲ اسفند (روز قدس) قبر بزرگی برای ترامپ حفر شد.
نایب رئیس مجلس افزود: پس از ناامیدی از اغتشاشات داخلی، آمریکا با همراهی ۵۴ کشور یک جنگ تمامعیار نظامی علیه ما آغاز کرد. در این نبرد، با اتکال به خداوند و حمایت محور مقاومت در عراق، حزبالله لبنان و یمن، بیش از ۵ روز با آمریکا جنگیدیم و ثابت کردیم که استکبار توان شکست ایران را ندارد. امروز دانشگاههای معتبر جهان از جمله دانشگاه شیکاگو رسماً اعلام میکنند که ایران یکی از چهار ابرقدرت کنونی دنیا و یک ابرقدرت اسلامی است.
حاجیبابایی با روایت حضور میدانی خود در جنوب کشور از جمله تنگه هرمز و جزیره لارک در شب عملیات، به تشریح قدرتنمایی نیروهای مسلح پرداخت و اظهار داشت: آمریکا با استفاده از فضای مجازی، هوش مصنوعی و تبلیغات گسترده، ناوها و هواپیماهای خود را با هزاران نیروی نظامی برای اسکورت کشتیها به تنگه هرمز آورد. اما جوانان غیور ما با شلیک موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی، ناوهای آمریکایی را در هم کوبیدند و آنها را مجبور به فرار با ذلت کردند. امروز تنگه هرمز برای همیشه از آن ملت بزرگ ایران است و هیچ پرندهای بدون اجازه از آن عبور نمیکند.
وی در خصوص توطئه جدید محاصره نفتی و دریایی گفت: آمریکا قصد داشت با جلوگیری از جابهجایی نفت، ما را تحت فشار قرار دهد، اما ما با باز کردن مرزهای ۱۶ استان کشور این توطئه را خنثی کردیم. دنیا میداند اگر تنگه هرمز بسته بماند، در کمتر از یک ماه بحران عظیم نفتی و افزایش شدید قیمتها گریبان اروپا و آمریکا را خواهد گرفت.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با هشدار راجع به تحرکات مرموز داخلی برای ایجاد نارضایتی افزود: دشمن پس از شکست نظامی، روی به دلسرد کردن مردم آورده است. بر همین اساس هم مجلس شورای اسلامی ساعت ۱۰ صبح یکشنبه جلسهای ویژه با موضوع بررسی گرانیهای اخیر دارد که هیچ ربطی به جنگ ندارد. خط قرمز ما رضایت مردم بوده و با هرکسی که عالماً یا جاهلاً دست به احتکار و گرانی بزند، با تمام قدرت و به عنوان عامل آمریکا برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به شعار مردم مبنی بر مفسد اقتصادی اعدام باید گردد؛ تصريح کرد: این ناجوانمردانهترین کار است که در شرایطی که مردم ۶۵ روز در خیابانها مقاومت کردهاند، عدهای به دنبال پر کردن جیبهای نامبارک خود باشند.
حاجیبابایی پیروزی قطعی را در ایستادگی دانست و شروط جمهوری اسلامی را اعلام کرد: آمریکای جنایتکار باید در مجامع بینالمللی تمام معاهدات، تحریمها و قطعنامههای ظالمانه شورای امنیت و حقوق بشر علیه ایران را باطل کند. انرژی هستهای ما غیرقابل مذاکره است و آمریکا باید نیروهایش را برای همیشه از منطقه خارج کند.
وی با اشاره به جنایات دردناک آمریکا، به بمباران مدرسهای در میناب اشاره کرد و گفت: در این جنایت، ۲۶ معلم و بیش از ۱۰۰ دانشآموز (مجموعاً ۱۶۸ نفر) به شهادت رسیدند، بهگونهای که از برخی دانشآموزان حتی اثری باقی نماند. ترامپ و سردمداران آمریکا که کارنامهشان به جنایاتی، چون جزیره اپستین آلوده است، روی شمر بن ذیالجوشن را سفید کردهاند. ما از انتقام خون امام شهیدمان و شهدای مظلوممان با شعار «یا لثارات الحسین» کوتاه نخواهیم آمد.
نایب رئیس مجلس با استناد به آیه ۶۰ سوره احزاب، راجع به فعالیت «مرجفون» (کسانی که اخبار دروغ و استرسزا در فضای مجازی منتشر میکنند) هشدار داد و آنها را ملعونتر از کفار خواند.
وی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع رهبری و ولایت فقیه پرداخت و اظهار داشت: امام شهید ما همچون سیدالشهدا (ع) به میدان رفت تا فتنهها خنثی شود و با شهادت خود دلها را منقلب کرد. همان خدایی که امام سجاد (ع) را در کربلا حفظ کرد، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای را زیر بمبارانها سالم نگه داشت تا رهبری قدرتمند، مدیر، مدبر و شجاع برای این ملت باشند.
حاجیبابایی با تاکید بر اینکه ما خواهان صلح بینالمللی و زندگی خوب برای مردم هستیم و آغازگر جنگ نیستیم، از آحاد ملت خواست تا با الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س)، خانه به خانه به روشنگری بپردازند و اتحاد ۹۰ میلیونی ایرانیان را برای دوران مهم بازسازی پس از جنگ رقم بزنند.