هفت جودوکار از استان خراسان شمالی به مرحله انتخابی و اردوی تیم ملی جودو جوانان کشور دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بر اساس بخشنامه رسمی فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران، علیرضا سعادتی، علی محمد قربانی، مهدی اسماعیلی، میثم وحدانی، حافظ ایزانلو، امیرمحمد پیروزی و یونس شعبانی از این استان به اردوی تیم ملی جوانان کشور فراخوانده شدند.
این مرحله از رقابتهای انتخابی و اردو، از ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در خانه جودو تهران (مجموعه ورزشی آزادی) برگزار میشود و هدف از آن، انتخاب نفرات برتر جهت حضور در ترکیب نهایی تیم ملی جوانان است.
این دعوت نشاندهنده رشد و پویایی جودوکاران خراسان شمالی در ردههای سنی پایه و استمرار موفقیتهای آنان در رقابتهای کشوری است.