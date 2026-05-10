به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بر اساس بخشنامه رسمی فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران، علیرضا سعادتی، علی محمد قربانی، مهدی اسماعیلی، میثم وحدانی، حافظ ایزانلو، امیرمحمد پیروزی و یونس شعبانی از این استان به اردوی تیم ملی جوانان کشور فراخوانده شدند.

این مرحله از رقابت‌های انتخابی و اردو، از ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در خانه جودو تهران (مجموعه ورزشی آزادی) برگزار می‌شود و هدف از آن، انتخاب نفرات برتر جهت حضور در ترکیب نهایی تیم ملی جوانان است.

این دعوت نشان‌دهنده رشد و پویایی جودوکاران خراسان شمالی در رده‌های سنی پایه و استمرار موفقیت‌های آنان در رقابت‌های کشوری است.