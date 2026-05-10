پخش زنده
امروز: -
هفته سی و ششم فوتبال سری آ ایتالیا با برتری تیمهای اینتر و یوونتوس مقابل حریفان ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
کالیاری ۰ - ۲ اودینزه
لاتسیو ۰ - ۳ اینتر (گلها: لائوتارو مارتینس در دقیقه ۶، پتار سوشیچ ۳۹ و هنریک مخیتاریان ۷۶)
لچه ۰ - ۱ یوونتوس (گل: دوآن ولاهوویچ در دقیقه یک)
* برنامه - یک شنبه ۲۰ اردیبهشت:
ورونا - کومو
کرمونزه - پیزا
فیورنتینا - جنوآ
پارما - رم
میلان - آتالانتا
* دوشنبه ۲۱ اردیبهشت:
ناپولی - بولونیا
در جدول سری آ تیم اینتر با ۸۵ امتیاز قهرمان زودهنگام فصل شد و به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد. تیمهای ناپولی با ۷۰، یوونتوس با ۶۸، میلان با ۶۷، رم با ۶۴ و کومو با ۶۲ امتیاز دوم تا ششم هستند.
در پائین جدول تیم کرمونزه با ۲۸ در رده هجدهم قرار دارد و تیمهای ورونا با ۲۰ و پیزا با ۱۸ امتیاز در ردههای نوزدهم و بیستم جای گرفتند و سقوط هر دو به سری ب قطعی شد. از سری آ سه تیم به دسته دوم سقوط خواهند کرد. تا کنون صعود تیمهای ونتزیا و فروزینونه به سری آ مسجل شده است.