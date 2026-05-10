هفته سی و ششم فوتبال سری آ ایتالیا با برتری تیم‌های اینتر و یوونتوس مقابل حریفان ادامه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

کالیاری ۰ - ۲ اودینزه

لاتسیو ۰ - ۳ اینتر (گل‌ها: لائوتارو مارتینس در دقیقه ۶، پتار سوشیچ ۳۹ و هنریک مخیتاریان ۷۶)

لچه ۰ - ۱ یوونتوس (گل: دوآن ولاهوویچ در دقیقه یک)

* برنامه - یک شنبه ۲۰ اردیبهشت:

ورونا - کومو

کرمونزه - پیزا

فیورنتینا - جنوآ

پارما - رم

میلان - آتالانتا

* دوشنبه ۲۱ اردیبهشت:

ناپولی - بولونیا

در جدول سری آ تیم اینتر با ۸۵ امتیاز قهرمان زودهنگام فصل شد و به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد. تیم‌های ناپولی با ۷۰، یوونتوس با ۶۸، میلان با ۶۷، رم با ۶۴ و کومو با ۶۲ امتیاز دوم تا ششم هستند.

در پائین جدول تیم کرمونزه با ۲۸ در رده هجدهم قرار دارد و تیم‌های ورونا با ۲۰ و پیزا با ۱۸ امتیاز در رده‌های نوزدهم و بیستم جای گرفتند و سقوط هر دو به سری ب قطعی شد. از سری آ سه تیم به دسته دوم سقوط خواهند کرد. تا کنون صعود تیم‌های ونتزیا و فروزینونه به سری آ مسجل شده است.