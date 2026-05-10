صرفهجویی ۶۰ درصدی آب در مجتمع کشت و صنعت بُجد
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از صرفهجویی ۶۰ درصدی آب با اجرای فناوریهای نوین آبیاری در مجتمع کشت و صنعت بُجد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به بکارگیری فناوریهای نوین در این مجتمع گفت: استفاده از سامانههای نوین آبیاری در این مجموعه منجر به صرفهجویی چشمگیر ۶۰ درصدی در مصرف آب شده است که این موضوع در استان کمآبی نظیر خراسان جنوبی، یک الگو برای سایر تولیدکنندگان محسوب میشود.
اسفندیاری افزود: این واحد تولیدی علاوه بر نقشآفرینی در امنیت غذایی، توانسته است برای ۲۰ نفر به صورت دائمی و ۵۰ نفر به صورت موقت اشتغالزایی کند.
گفتنی است خراسان جنوبی پیشرو در اجرای سامانههای نوین آبیاری در کشور است و تاکنون بیش از ۴۳ هزار هکتار از اراضی استان به سامانههای نوین آبیاری مجهز شده است.
شهرستان قاینات نیز بیشترین سطح اجرا شدهی سال جاری را در بین شهرستانهای استان به خود اختصاص داده است.