محبی: شانس صعود از مرحله گروهی جام جهانی را داریم
وینگر تیم ملی فوتبال گفت: وقتی امکان بازی با تیمهای خارجی وجود ندارد، بهترین تدبیر، بازیهای درونتیمی است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، محمدمهدی محبی، وینگر ملیپوش تیم سپاهان معتقد است اردوها و بازیهای درونتیمی میتوانند نقش بسیار مهمی در آمادهسازی تیم ملی برای حضور پرقدرت در جام جهانی داشته باشند. او که در هر چهار مرحله این تمرینات حضور فعالی داشته گفتوگویی انجام داد که در ذیل میخوانید:
سه مرحله از تمرینات تیم ملی سپری شد و از روز گذشته وارد فاز چهارم این تمرینات شدیم. سطح اردوها و آمادگی تیم ملی را چطور ارزیابی میکنید؟
خوشبختانه در این سه مرحله تمرینات بسیار خوبی را زیر نظر کادرفنی برگزار کردیم و سطح آمادگی بازیکنان روز به روز بهتر میشود. بعد از ۲۴ ساعت استراحت، از روز گذشته وارد مرحله چهارم تمرینات شدیم و تمام تلاش خود را میکنیم تا بهترین آمادگی را داشته باشیم و انتظارات کادرفنی را برآورده کنیم. البته این تمرینات بیشتر به کارهای بدنسازی و آماده کردن بدنها اختصاص دارد، اما کارهای تاکتیکی نیز در کنار آن انجام میشود.
تیم ملی تاکنون دو بازی درونتیمی جدی هم انجام داد؛ این بازیها چقدر مفید هستند؟
مطمئناً مفید هستند. وقتی امکان بازی با تیمهای خارجی وجود ندارد، بهترین تدبیر، بازیهای درونتیمی است تا حداقل بازیکنان در شرایط مسابقه قرار بگیرند. امیدوارم مسئولان قبل از جام جهانی چند بازی دوستانه هم با تیمهای خوب برای ما فراهم کنند، زیرا دیدارهای بینالمللی خیلی میتواند سطح آمادگی ما را بالا ببرد.
محبی: مطمئناً شانس صعود داریم
گویا به دلیل مصدومیت جزئی در بازی دوم درونتیمی شرکت نکردی، الان وضعیتت چطور است؟
از روز اول با انگیزه بالا در تمرینات حضور داشتم، اما به دلیل مصدومیت جزئی با تشخیص پزشکان در بازی دوم شرکت نکردم. البته الان مشکلی نیست و تمرینات را پیگیری میکنم تا با حفظ شرایط بدنی، خود را آماده نگه دارم.
بعد از پایان مرحله چهارم تمرینات، کادرفنی پنج بازیکن را خط خواهد زد و پس از اردوی ترکیه هم لیست نهایی جام جهانی اعلام میشود. چقدر برای خودت شانس حضور در لیست نهایی را قائل هستی؟
مثل همه بازیکنان تمام تلاش خود را انجام دادهام و این روند را ادامه خواهم داد. انتخاب یا عدم انتخاب من به نظر کادرفنی تیم ملی بستگی دارد. به عنوان یک بازیکن اگر انتخاب شوم با تمام وجود برای موفقیت تیم ملی تلاش میکنم و اگر هم خط بخورم، برای موفقیت تیم ملی دعا میکنم و برای این تیم در جام چهانی آرزوی موفقیت دارم.
اردوی ترکیه چقدر میتواند به آمادهسازی تیم ملی کمک کند؟
این اردو طبق برنامههای کادرفنی و با تدابیر ویژه طراحی شده و مطمئناً بسیار کمک میکند. در این اردو چند بازی دوستانه برگزار خواهیم کرد که در آستانه جام جهانی بسیار حیاتی است. شک نداشته باشید اردوی ترکیه بسیار مهم است.
از حریفان جام جهانی یعنی نیوزیلند، بلژیک و مصر چه اندازه شناختی داری و آیا بازیهای اخیرشان را دیدهای؟
بله، شناخت نسبی از سطح این سه تیم دارم. همه آنها پیش از جام جهانی چند بازی دوستانه انجام خواهند داد که آنها را هم پیگیری میکنم. کادرفنی محترم تیم ملی نیز بازیهای رقبا را دقیق آنالیز میکند و در تمرینات روی نقاط ضعف و قوت آنها کار میکنیم. هر نکتهای لازم باشد، به ما گوشزد خواهد کرد تا آمادگی کامل داشته باشیم.
به نظر تو تیم ملی چقدر شانس صعود از گروه خود را دارد؟
مطمئناً شانس داریم، اما به هیچ وجه کار آسانی نیست. همه چیز به سطح آمادهسازی و بازیهای دوستانهای که تا جام جهانی انجام میدهیم بستگی دارد. اگر همه چیز طبق برنامه کادرفنی پیش برود، شانس صعود ما خیلی بالا خواهد بود. البته در تورنمنت بزرگی مثل جام جهانی، نباید هیچ حریفی را دستکم گرفت یا مقابل تیمهای بزرگ خود را از پیش بازنده بدانیم.
امیر قلعهنویی در اردوهای اخیر تیم ملی روی تعصب به وطن تاکید زیادی داشته است. نظر خودت نسبت به این موضوع چیست؟
همیشه خود را سرباز وطن میدانیم و وظیفه داریم با تمام توان و عملکردی درخشان در مسابقات، دل مردم عزیزمان را شاد کنیم. وطن قلب و روح ماست و عشق و علاقه ما به ایران، سبب میشود از هیچ تلاشی درون زمین دریغ نکنیم تا پرچم کشورمان در جام جهانی بالاتر برود.