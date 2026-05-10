پخش زنده
امروز: -
در سند ارتقاء بهرهوری استان کرمان بخشهای صنعت و معدن، کشاورزی، آب و انرژی از اولویتهای استان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در شورای توسعه و برنامهریزی استان کرمان گفت: این سند در ۹ شاخص و ۴۷ برنامه با کمک ۲۲ دستگاه اجرایی برای ارتقاء بهرهوری استان پیشنهاد شده است.
محمدرضا وحیدی بیان کرد: سال گذشته ۳۷۲۹ میلیارد تومان اعتبار هزینهای با تخصیص ۱۰۰ درصد به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ شد.
وی افزود: اعتبارت تملک دارایی سرمایهای استان در سالگذشته ۱۲ هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان مصوب از تمام منابع بود که تخصیص پایان سال ۵۶.۶ درصد به استان ابلاغ شد و ۴۰۰۰ میلیارد تومان آن اوراق مرابحه و ۳.۲ همت نقدی بود.
وحیدی گفت: بیشترین اوراق مرابحه را در سطح کشور گرفتیم. برای تمام استانها دو همت اوراق مرابحه در نظر گرفته شده بود که کرمان توانست ۴ همت دریافت کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان بیان کرد: امسال با توجه به ابلاغ صورت گرفته، توزیع اعتبارات پیشنهادی را در حال آمادهسازی داریم و ۳۷۶۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینهای برای استان ابلاغ شده است.
وحیدی در پایان با اشاره به تهیه سند ارتقاء بهرهوری استان، صنعت و معدن، کشاورزی و آب و انرژی را سه بخش مورد اولویت استان در این برنامه اعلام کرد و گفت: این سند در ۹ شاخص و ۴۷ برنامه با کمک ۲۲ دستگاه اجرایی برای ارتقاء بهره وری استان پیشنهاد شده است.