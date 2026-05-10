کشاورزان خرمشهری از سوزاندن کاه و کلش و فروش خارج از شبکه گندم خودداری کنند.

پیگرد قانونی برای فروش خارج از شبکه گندم و سوزاندن کاه و کلش در خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر بر تحویل گندم به مراکز مجاز و برخورد قانونی با فروش خارج از شبکه و سوزاندن کاه و کلش تاکید کرد.

حسن دشتی‌نژاد با تاکید بر ضرورت حمایت از چرخه رسمی خرید تضمینی گندم اظهار کرد: فروش گندم خارج از شبکه و به واسطه‌ها و دلالان ممنوع است و کشاورزان باید محصول خود را صرفا به مراکز دولتی مجاز تحویل دهند.

وی با اشاره به نظارت جدی بر روند خرید گندم در شهرستان خرمشهر افزود: هرگونه خرید و فروش خارج از ضوابط، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی می شود.

دشتی‌نژاد با اشاره به اهمیت ثبت رسمی تحویل محصول در سامانه‌های خرید تضمینی بیان کرد: در صورت عدم تحویل گندم به مراکز رسمی خرید، امکان انعقاد هرگونه قرارداد، بهره‌مندی از خدمات و استفاده از برنامه‌های حمایتی دولتی در سال آینده برای کشاورزان وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به روند برداشت گندم در شهرستان خرمشهر گفت: تاکنون بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان منطقه توسط ۲ مرکز مجاز خریداری شده است.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست و حاصلخیزی خاک ادامه داد: سوزاندن کاه و کلش پس از برداشت، بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک ممنوع است و علاوه بر آسیب جدی به خاک و محیط زیست، تهدیدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شود.

دشتی‌نژاد گفت: با افرادی که اقدام به سوزاندن بقایای گیاهی کنند، طبق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد و از کشاورزان درخواست می‌شود در راستای پویش پایداری سرزمین، از سوزاندن بقایای گیاهی خودداری کرده و از روش‌های اصولی مدیریت کاه و کلش استفاده کنند.

شهرستان خرمشهر بیش از ۴۰ هزار هکتار زمین کشاورزی قابل کشت دارد.