پخش زنده
امروز: -
بخش سیسییو بیمارستان ۱۱۰ تختخوابی شهدای لنجان با اضافه شدن یک تخت جدید و ارتقای ظرفیت به ۶ تخت، نوسازی و تجهیز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس بیمارستان شهدای لنجان از کمک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریالی خیران سلامت برای بهسازی، خرید تجهیزات و توسعه زیرساختهای درمانی خبر داد و گفت: با این اقدامات، خدمات تخصصیتری به بیماران شهرستان ارائه میشود.
امیری با اشاره به روند بهسازی این بخش افزود: با تکمیل عملیات تجهیز و نوسازی، بخش سیسییو با امکانات بهروز آماده خدمترسانی به بیماران قلبی و بدحال است و افزایش ظرفیت تختها، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی دارد.
وی سرمایهگذاری در حوزه سلامت را عاملی مؤثر در ارتقای سطح خدمات دولتی برشمرد و گفت: تداوم این حمایتها میتواند زمینهساز توسعه بیشتر زیرساختهای درمانی در شهرستان لنجان باشد.