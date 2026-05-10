به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ امید میثاق گفت: تاکنون در سطح ۱۹ هزار و ۸۵۰ هکتار از مزارع گندم و جو با سن مادری مبارزه انجام شده است که در سال گذشته مبارزه با سن مادری در سطح ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار بود.

وی همچنین اعلام کرد که شبکه مراقبت در همه شهرستان‌های استان با آمادگی کامل بصورت مستمر از مزارع گندم بازدید و تورزنی انجام می‌شود و در صورت شروع مبارزه با پوره سن، اطلاع رسانی جهت مبارزه در اولین فرصت، به گندم کاران انجام می‌گیرد.