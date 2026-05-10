دعوت۴۲ جودوکا به اردوی تیم جوانان
سرمربی تیم جودو جوانان اسامی نفرات دعوت شده به اردو برای برگزاری رقابتهای انتخابی را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دور جدید تمرینات تیم جودو جوانان ایران از سه شنبه ۲۲ اردیبهشت با ورود ملی پوشان دعوت شده آغاز و چهارشنبه با برگزاری رقابتهای انتخابی تکلیف جودوکاهای باقی مانده در اردو مشخص خواهد شد.
با تصمیم رشاد ممدوف سرمربی تیم جودو جوانان ایران، رقابتهای انتخابی چهارشنبه برگزار و تمرینات اردونشینان منتخب از پنجشنبه در تهران آغاز خواهد شد. اسامی جودوکاهای دعوت شده به این اردو عبارتند از:
محمدمبین محمدپور، محمدعرفان موسوی، محمدحسین نظری، امیرعلی حیدری، امیرحسین نظری، سپهر
نوروزی، علی اصغر ملک زاده، محمدمهدی مظلوم و امیرعلی حاجیان فر (استان تهران)
امیرعباس رحیمی، شیرزاد اعتمادی، امیرحسین شهیدی و محمدپوریا بنائیان (استان خراسان رضوی)
علیرضا سعادتی، علی محمد قربانی، مهدی اسماعیلی، میثم وحدانی، حافظ ایزانلو، امیرمحمد پیروزی و یونس شعبانی (استان خراسان شمالی)
امیرارسلان نجف زاده، متین عبادی، سیدحامد نورمحمدی، علی راستگو و محمدحسین پرویزی (استان البرز)
محمدحسین دریس، محمدمهدی مرادی و علیرضا بهزادی (استان خوزستان)
علی ربانی، جواد سپه وند، سپهر حیدری و رائین منصوری (استان لرستان)
امیرعلی اسماعیلی (استان یزد)
امیرحسین چگینی (استان گیلان)
محمدامین اشرفی - ابوالفضل محبی و بهشاد شکارچی (استان قم)
ماهان جعفرزاده و ابوالفضل بهرآبادی (استان مازندران)
مهدی پورعباس (استان آذربایجان شرقی)
آرین آهن فروش (استان اصفهان)
اشکان اسحاقی (استان کرمان)
هدایت تیم جودو جوانان ایران برعهده رشاد ممدوف است و حامد ملک محمدی و رضا چاه خندق به عنوان مربی کنار او هستند. امیرحسین محسنی سرپرست تیم است و حسین علی نژاد نیز به عنوان ماساژرو در کادر تیم جوانان حضور خواهد داشت.