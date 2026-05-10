به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دور جدید تمرینات تیم جودو جوانان ایران از سه شنبه ۲۲ اردیبهشت با ورود ملی پوشان دعوت شده آغاز و چهارشنبه با برگزاری رقابت‌های انتخابی تکلیف جودوکاهای باقی مانده در اردو مشخص خواهد شد.

با تصمیم رشاد ممدوف سرمربی تیم جودو جوانان ایران، رقابت‌های انتخابی چهارشنبه برگزار و تمرینات اردونشینان منتخب از پنجشنبه در تهران آغاز خواهد شد. اسامی جودوکاهای دعوت شده به این اردو عبارتند از:

محمدمبین محمدپور، محمدعرفان موسوی، محمدحسین نظری، امیرعلی حیدری، امیرحسین نظری، سپهر

نوروزی، علی اصغر ملک زاده، محمدمهدی مظلوم و امیرعلی حاجیان فر (استان تهران)

امیرعباس رحیمی، شیرزاد اعتمادی، امیرحسین شهیدی و محمدپوریا بنائیان (استان خراسان رضوی)

علیرضا سعادتی، علی محمد قربانی، مهدی اسماعیلی، میثم وحدانی، حافظ ایزانلو، امیرمحمد پیروزی و یونس شعبانی (استان خراسان شمالی)

امیرارسلان نجف زاده، متین عبادی، سیدحامد نورمحمدی، علی راستگو و محمدحسین پرویزی (استان البرز)

محمدحسین دریس، محمدمهدی مرادی و علیرضا بهزادی (استان خوزستان)

علی ربانی، جواد سپه وند، سپهر حیدری و رائین منصوری (استان لرستان)

امیرعلی اسماعیلی (استان یزد)

امیرحسین چگینی (استان گیلان)

محمدامین اشرفی - ابوالفضل محبی و بهشاد شکارچی (استان قم)

ماهان جعفرزاده و ابوالفضل بهرآبادی (استان مازندران)

مهدی پورعباس (استان آذربایجان شرقی)

آرین آهن فروش (استان اصفهان)

اشکان اسحاقی (استان کرمان)

هدایت تیم جودو جوانان ایران برعهده رشاد ممدوف است و حامد ملک محمدی و رضا چاه خندق به عنوان مربی کنار او هستند. امیرحسین محسنی سرپرست تیم است و حسین علی نژاد نیز به عنوان ماساژرو در کادر تیم جوانان حضور خواهد داشت.