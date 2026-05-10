رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ابرکوه، از دستگیری یک متخلف صید و حمل غیرمجاز پرندگان وحشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جهانی گفت: در اجرای قوانین حفاظت از تنوع زیستی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست ابرکوه با همکاری نیروی انتظامی این شهرستان و نیروهای حوزه امام خمینی (ره) بخش بهمن، در ایست و بازرسی فراغه موفق شدند یک فرد متخلف را که در حال انتقال ۲۵ قطعه پرنده «طرقه چکاوک» از استانهای همجوار بود، متوقف و دستگیر کنند.
وی افزود: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد و پرندگان کشفشده نیز برای نگهداری موقت و سپس رهاسازی در زیستگاه طبیعی تحت مراقبت قرار گرفتند.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست ابرکوه با تأکید بر اینکه زندهگیری و انتقال پرندگان وحشی علاوه بر آسیب رساندن به جمعیتهای بومی، تهدیدی برای تنوع زیستی استان یزد محسوب میشود، خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با متخلفان حیاتوحش همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت.