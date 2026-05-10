

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان ۱۲ راننده در قالب ۴ تیم در ۱۴ رقابت مسابقه می‌دهند. رده بندی کلی رالی پرتغال که به مسافت کلی ۳۴۴.۹۱ کیلومتر و در ۲۳ مرحله ویژه در جاده‌های خاکی و در منطقه ماتوسینیوس در حومه پورتو برگزار می‌شود، در پایان روز سوم (۱۹ مرحله ویژه از ۲۳ مرحله ویژه) به این شرح است:

۱- سباستین اوژیه از فرانسه - اتومبیل تویوتا یاریس ۳:۰۹:۱۳:۰۳ ساعت

۲- تیری نوویل از بلژیک - هیوندای آی ۲۰، ۲۱:۰۹ ثانیه اختلاف

۳- سامی پایاری از فنلاند - تویوتا یاریس ۲۵:۰۸ ثانیه اختلاف

۴- اولیور سولبرگ از سوئد - تویوتا یاریس ۴۹:۰۶ ثانیه اختلاف

۵- الفین اوانز از انگلیس - تویوتا یاریس ۱:۰۲:۰۶ دقیقه اختلاف

۶- آدرین فورمو از فرانسه - هیوندای آی ۲۰، ۱:۲۳:۰۸ دقیقه اختلاف

۷- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن - تویوتا یاریس ۱:۳۵:۰۳ دقیقه اختلاف

۸- دنی سوردو از اسپانیا - هیوندای آی ۲۰، ۳:۴۴:۰۷ دقیقه اختلاف