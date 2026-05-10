پخش زنده
امروز: -
رقابت رالی اتومبیل رانی پرتغال ششمین مرحله از پنجاه و چهارمین فصل رقابتهای قهرمانی جهان پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابتهای قهرمانی جهان ۱۲ راننده در قالب ۴ تیم در ۱۴ رقابت مسابقه میدهند. رده بندی کلی رالی پرتغال که به مسافت کلی ۳۴۴.۹۱ کیلومتر و در ۲۳ مرحله ویژه در جادههای خاکی و در منطقه ماتوسینیوس در حومه پورتو برگزار میشود، در پایان روز سوم (۱۹ مرحله ویژه از ۲۳ مرحله ویژه) به این شرح است:
۱- سباستین اوژیه از فرانسه - اتومبیل تویوتا یاریس ۳:۰۹:۱۳:۰۳ ساعت
۲- تیری نوویل از بلژیک - هیوندای آی ۲۰، ۲۱:۰۹ ثانیه اختلاف
۳- سامی پایاری از فنلاند - تویوتا یاریس ۲۵:۰۸ ثانیه اختلاف
۴- اولیور سولبرگ از سوئد - تویوتا یاریس ۴۹:۰۶ ثانیه اختلاف
۵- الفین اوانز از انگلیس - تویوتا یاریس ۱:۰۲:۰۶ دقیقه اختلاف
۶- آدرین فورمو از فرانسه - هیوندای آی ۲۰، ۱:۲۳:۰۸ دقیقه اختلاف
۷- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن - تویوتا یاریس ۱:۳۵:۰۳ دقیقه اختلاف
۸- دنی سوردو از اسپانیا - هیوندای آی ۲۰، ۳:۴۴:۰۷ دقیقه اختلاف