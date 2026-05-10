حمایت از سرمایهگذاران گردشگری در بروجرد
فرماندار بروجرد بر حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ی گردشگری این شهرستان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛قدرت اله ولدی در بازدید از خانه ی تاریخی مغیث الاسلام طباطبایی شهر بروجرد گفت:حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه ی گردشگری می تواند موجب رشد و توسعه اقتصادی و استفاده از زیرساخت های گردشگری و طبیعی این شهرستان شود.
معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد افزود: خانههای تاریخی شهرستان بروجرد فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار هستندو می توان با برنامهریزی دقیق برای گردشگری و بهبود وضعیت اقتصادی شهرستان از این ظرفیت مهم و زیرساختی بهره مند شد.
وی بیان کرد: وجود ۲۷۰ هکتار بافت تاریخی در بروجرد و ثبت جهانی بخشی از اماکن تاریخی واقع شده در این بافت موجب شده تا فرصت های مهم گردشگری در شهرستان ایجاد شود.
ولدی گقت: خانه های تاریخی مصری و مغیث الاسلام به بخش خصوصی توانمند واگذار شده که برای جذب گردشگری، می توان از این دو ظرفیت استفاده کرد.
وی افزود:بیش از ۲۰۰ بنای تاریخی شامل خانه، حمام ها، بازار، مسجد، باغ ها و عمارت در بروجرد وجود دارد که ۲۵ خانه تاریخی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده و بیش از ۱۰ خانه ی تاریخی دیگر هم شناسایی شده که بعد از تشکیل پرونده و تهیه گزارش ثبت خواهند شد.
ولدی، سرمایه گذاری بخش خصوصی در خانه ی رمغیث الاسلام طباطبایی را نمونه ای از حمایت بخش خصوصی توانمند دانست و گفت: با دانش بومی و بهره مندی از آثار تاریخی و صنایع دستی موجود در این شهرستان، این خانه ی تاریخی مرمت و بازسازی شده و به زودی شاهد افتتاح و پذیرش مسافران و مهمانان در این مرکز پذیرایی اقامتی خواهیم بود.
خانه تاریخی مغیث الاسلام طباطبایی از خانه های تاریخی دوره قاجاریه،در سال ۱۳۸۵ به شماره ۱۵۶۶۷ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و هم اکنون مرمت و بازسازی آن در دستور کار بخش خصوصی توانمند و بومی شهرستان بروجرد قرار دارد.