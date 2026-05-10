به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛قدرت اله ولدی در بازدید از خانه ی تاریخی مغیث الاسلام طباطبایی شهر بروجرد گفت:حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه ی گردشگری می تواند موجب رشد و توسعه اقتصادی و استفاده از زیرساخت های گردشگری و طبیعی این شهرستان شود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد افزو د: خانه‌های تاریخی شهرستان بروجرد فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار هستندو می توان با برنامه‌ریزی دقیق برای گردشگری و بهبود وضعیت اقتصادی شهرستان از این ظرفیت مهم و زیرساختی بهره مند شد.

وی بیان کرد: وجود ۲۷۰ هکتار بافت تاریخی در بروجرد و ثبت جهانی بخشی از اماکن تاریخی واقع شده در این بافت موجب شده تا فرصت های مهم گردشگری در شهرستان ایجاد شود.



ولدی گقت: خانه های تاریخی مصری و مغیث الاسلام به بخش خصوصی توانمند واگذار شده که برای جذب گردشگری، می توان از این دو ظرفیت استفاده کرد.

وی افزود:بیش از ۲۰۰ بنای تاریخی شامل خانه، حمام ها، بازار، مسجد، باغ ها و عمارت در بروجرد وجود دارد که ۲۵ خانه تاریخی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده و بیش از ۱۰ خانه ی تاریخی دیگر هم شناسایی شده که بعد از تشکیل پرونده و تهیه گزارش ثبت خواهند شد.

ولدی، سرمایه گذاری بخش خصوصی در خانه ی رمغیث الاسلام طباطبایی را نمونه ای از حمایت بخش خصوصی توانمند دانست و گفت: با دانش بومی و بهره مندی از آثار تاریخی و صنایع دستی موجود در این شهرستان، این خانه ی تاریخی مرمت و بازسازی شده و به زودی شاهد افتتاح و پذیرش مسافران و مهمانان در این مرکز پذیرایی اقامتی خواهیم بود.